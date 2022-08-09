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الانتهاء من تنفيذ مشروع صيانة شارع مدرسة رفيدة الأسلمية

09 آب / أغسطس 2022 12:57

ديرالبلح- الرأي

أنهت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة أعمال مشروع صيانة شارع مدرسة رفيدة الأسلمية للبنات الممول من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

وأوضحت دائرة المشاريع بالبلدية أنه تم خلال المشروع إعادة تبليط شارع مدرسة رفيدة ببلاط الانترلوك 8 سم مع عمل الأحزمة الجانبية. حيث يخدم الشارع طالبات مدرسة رفيدة الأسلمية، مبنى الهلال الأحمر الفلسطيني، ومكتب العمل، وأضافت: تم خلال المشروع توفير 30 فرصة عمل (مهندسين ومراقبين وعمال بواقع ٤٤ يوم لكل فرصة عمل) في إطار تحسين ظروف المواطنين الاقتصادية.

ومن الجدير بالذكر أن الشارع يعد احتياج أساسي حيث أنه كانت تتجمع فيه المياه خلال فصل الشتاء مما يعرقل حركة مرور طالبات المدرسة من ناحية والمواطنين المراجعين لمقر مكتب العمل والشؤون المدنية لاستكمال معاملاتهم وكذلك مبنى الهلال الأحمر.

وتسعى البلدية بشكل دائم إلى الحصول على التمويل اللازم لإعادة تأهيل الشوارع ذات الاحتياج بالمدينة لتحسين جودة الخدمات المقدمة من ناحية وتحقيق الرقي والازدهار من ناحية أخرى.

رفيده رفيده 1
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