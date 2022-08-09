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الإدارة العامة للتجارة والمعابر تصدر تقريرها لشهر يوليو 2022

09 آب / أغسطس 2022 01:38

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غزة-الرأي

غزة-الراي
اصدرت الادارة العامة للتجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء تقريرها لشهر يوليو حيث بلغ  اجمالي الحركة التجارية للواردات على المعابر خلال شهر يوليو 7885 شاحنة موزعة ما بين معبر كرم أبو سالم بواقع 5349 شاحنة و معبر رفح التجاري بواقع 2536 شاحنة.

وجاء في التقرير أن الشاحنات تنوعت ما بين مواد غذائية وغير غذائية ومواد انشائية وتجارية ومحروقات ومساعدات.


ولفت التقرير الى  دخول 810 شاحنة محروقات من المعابر ، ودخول 242 شاحنة مساعدات للمؤسسات الدولية العاملة داخل قطاع غزة.

كما  تم تصدير 454 شاحنة موزعة مابين صادرات عبر معبر كرم ابو سالم بواقع 261 شاحنة وصادرات عبر معبر رفح التجاري بواقع 193 شاحنة، حيث تنوعت الصادرات بين حديد والمنيوم ،خردة، خضار ،أثاث،ملابس ،شيبس ،واسماك.


الى جانب ذلك تم تحرير 130 محضر تحفظ بالاضافة إلى 218 محضر ضبط وتم اتلاف بضاعة عدد 1 وتم أخذ العديد من العينات من المنتجات الواردة من المعابر لفحصها بمختبرات الوزارة والتأكد من مدى مطابقة هذه المنتجات للمواصفات.

كما تم تحويل بعض المحاضر لغير الحاصلين على اذن استيراد للدائرة القانونية لاخذ المقتضي القانوني بحقهم.


وجاء في التقرير ان معبر بيت حانون تم دخول 111157.9جرام من الذهب إلى قطاع غزة وتصدير 9369.2 جرام من الذهب خارج قطاع غزة .

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