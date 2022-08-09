التعليم تُقدّم واجب العزاء بشهداء العدوان على غزة

غزة-الرأي

قدّمت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة واجب العزاء لأهالي الشهداء الطلبة وشهداء أبناء شعبنا الذين ارتقوا إلى العلا خلال العدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة في الأيام القليلة الماضية.



وترأّس وفد الوزارة عطوفة الوكيل الدكتور زياد ثابت وبمشاركة الوكيل المساعد للتعليم العالي د. إبراهيم القدرة وعدد من المدراء العامين ومدراء التربية.



ونقل ثابت خلال زيارته باسمه وباسم أسرة الوزارة أحر التعازي والمواساة والفخر والاعتزاز لأسر الشهداء، داعياً الله عز وجل أن يسكن الشهداء الفردوس الأعلى ويشفي الجرحى والمصابين.



وأوضح وكيل الوزارة أننا نستنكر وندين بشدة الإجرام الصهيوني الذي يستهدف الأطفال وتلاميذ المدارس وأبناء شعبنا البطل ومقدراته، داعياً إلى وقف كافة أشكال العدوان والحصار وتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية على ما يقترفوه من جرائم بحق شعبنا.

