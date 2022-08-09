وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُقدّم واجب العزاء بشهداء العدوان على غزة وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للتجارة والمعابر تصدر تقريرها لشهر يوليو 2022 وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية تتفقد مصابي العدوان الإسرائيلي على غزة وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية برفح تنجز 310 قضية للمواطنين خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية الانتهاء من تنفيذ مشروع صيانة شارع مدرسة رفيدة الأسلمية وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال غرب طولكرم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم غرفتين سكنيتين في العيسوية وكالة الرأي الفلسطينية حماس: دماء شهداء نابلس وقود ثورة سيطارد الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تعلن عن خدمة الإبلاغ عن الأضرار الاقتصادية وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" ووفد رياضي كبير يقدمون التعازي لذوي شهداء مجزرة رفح
أخبار » الأخبار الحكومية

مكتب "المراقب العام" يُنجز 113 شكوى للمواطنين خلال يوليو

09 آب / أغسطس 2022 01:57

111
111

غزة-الراي

أنجز مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني 113 قضية وشكوى للمواطنين خلال شهر يوليو الماضي، من مجموع 161 شكوى واردة وجاهياً وإلكترونياً.

وتتعلق الشكاوى بادعاء تجاوزات من قبل منتسبي الوزارة وأجهزتها بحق مواطنين، أو شكاوى متعلقة بمظالم أو مظالم أو قضايا خلافية أخرى.

ووفق تقرير إحصائي، فقد بلغت نسبة إنجاز الشكاوى من مجموع الشكاوى الواردة لمكتب المراقب العام 70%، في حين تبقى 48 قضية وشكوى قيد المتابعة مع جهات الاختصاص.

في سياق آخر، ذكر التقرير أن مكتب المراقب العام نظم 125 زيارة رقابية وميدانية على الأجهزة الأمنية والإدارات المركزية بالوزارة خلال شهر فبراير، شملت مقار وحواجز أمنية وشرطية، ومراكز التأهيل والإصلاح، وزيارات لمعابر ومنافذ قطاع غزة.

وأوضح أن مكتب المراقب العام أعدّ 5 تقارير رقابية، ومهنية حول أداء بعض الأجهزة والإدارات المركزية، بالإضافة لتشكيل 4 لجان تحقيق وتقصّ للحقائق.

وقدّم مكتب المراقب العام وفق التقرير؛ 16 استشارة، وشارك في 6 دورات وورش مُتعلقة باختصاص عمله.

يذكر أن مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني هو الجهة الرقابية المخولة قانوناً بالرقابة على أداء مكونات الوزارة كافة، ومعالجة أية شكاوى خارجية متعلقة بتجاوزات خلال إنفاذ القانون، سواء من قبل الأجهزة والإدارات أو ضباط ومنتسبي الوزارة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تستمر في تسجيل الطلبة الجدد

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟