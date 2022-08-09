مكتب "المراقب العام" يُنجز 113 شكوى للمواطنين خلال يوليو

غزة-الراي

أنجز مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني 113 قضية وشكوى للمواطنين خلال شهر يوليو الماضي، من مجموع 161 شكوى واردة وجاهياً وإلكترونياً.

وتتعلق الشكاوى بادعاء تجاوزات من قبل منتسبي الوزارة وأجهزتها بحق مواطنين، أو شكاوى متعلقة بمظالم أو مظالم أو قضايا خلافية أخرى.

ووفق تقرير إحصائي، فقد بلغت نسبة إنجاز الشكاوى من مجموع الشكاوى الواردة لمكتب المراقب العام 70%، في حين تبقى 48 قضية وشكوى قيد المتابعة مع جهات الاختصاص.

في سياق آخر، ذكر التقرير أن مكتب المراقب العام نظم 125 زيارة رقابية وميدانية على الأجهزة الأمنية والإدارات المركزية بالوزارة خلال شهر فبراير، شملت مقار وحواجز أمنية وشرطية، ومراكز التأهيل والإصلاح، وزيارات لمعابر ومنافذ قطاع غزة.

وأوضح أن مكتب المراقب العام أعدّ 5 تقارير رقابية، ومهنية حول أداء بعض الأجهزة والإدارات المركزية، بالإضافة لتشكيل 4 لجان تحقيق وتقصّ للحقائق.

وقدّم مكتب المراقب العام وفق التقرير؛ 16 استشارة، وشارك في 6 دورات وورش مُتعلقة باختصاص عمله.

يذكر أن مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني هو الجهة الرقابية المخولة قانوناً بالرقابة على أداء مكونات الوزارة كافة، ومعالجة أية شكاوى خارجية متعلقة بتجاوزات خلال إنفاذ القانون، سواء من قبل الأجهزة والإدارات أو ضباط ومنتسبي الوزارة.