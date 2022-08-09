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الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء

09 آب / أغسطس 2022 02:01

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن كشوفات المسافرين للسفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت الداخلية أن السفر سيكون للحافلتان: السادسة، والسابعة من كشف المسافرين رقم (2022/29)، للاطلاع على الأسماء هنا.

وذكرت أن السفر لكشف الجوازات المصرية سيكون للحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/30)، للاطلاع على الأسماء هنا.

وأهابت الداخلية بالمسافرين إلى التواجد الساعة الثامنة في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم إلى جمهورية مصر العربية.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ودعت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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