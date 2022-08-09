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التعليم تنشر أسماء الدفعة الأولى من الوظائف التدريسية والإرشاد التربوي

09 آب / أغسطس 2022 02:19

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غزة-الراي 

نشرت وزارة التربية التعليم بغزة أسماء الدفعة الأولى من الوظائف التدريسية والإرشاد التربوي للعام الدراسي 2022/ 2023

ولمعرفة اسماء الدفعة الأولى إضغط على الرابط :

الدفعة الأولى الوظائف التدريسية والارشاد التربوي للعام 2022-2023 (1)

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