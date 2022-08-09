التعليم تنشر أسماء الدفعة الأولى من الوظائف التدريسية والإرشاد التربوي

غزة-الراي
نشرت وزارة التربية التعليم بغزة أسماء الدفعة الأولى من الوظائف التدريسية والإرشاد التربوي للعام الدراسي 2022/ 2023
ولمعرفة اسماء الدفعة الأولى إضغط على الرابط :
الدفعة الأولى الوظائف التدريسية والارشاد التربوي للعام 2022-2023 (1)
عاجل |
09 آب / أغسطس 2022 02:19
غزة-الراي
نشرت وزارة التربية التعليم بغزة أسماء الدفعة الأولى من الوظائف التدريسية والإرشاد التربوي للعام الدراسي 2022/ 2023
ولمعرفة اسماء الدفعة الأولى إضغط على الرابط :
الدفعة الأولى الوظائف التدريسية والارشاد التربوي للعام 2022-2023 (1)