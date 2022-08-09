الزراعة تصدر تقرير أولى لخسائر القطاع الزرعي في العدوان

غزة-الراي

أصدرت وزارة الزراعة الفلسطينية، التقرير الأولى لخسائر القطاع الزراعي خلال عدوان (أغسطس 2022).



وتشير الإحصائيات الأولية- حسب بيان للوزارة الثلاثاء١٠-٨- ٢٠٢٢ - أن قيمة الأضرار الزراعية التي سببها العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة " بما يقارب (مليون دولار امريكي)، حيث أن عملية الحصر و تسجيل الأضرار التفصيلية جارية من قبل اللجان المكلفة بوزارة الزراعة.



وأوضحت الوزارة في بيان وصل " الراي " نسخة عنه ، أنه لحقت الأضرار في جميع القطاعات الزراعية بشكل مباشر أو غير مباشر ، حيث قدرت الأضرار المباشرة التي اصابت القطاع الزراعي بـ (600 ألف $ ).



في حين بلغت خسائر الانتاج النباتي (300 ألف $ )، و خسائر الانتاج الحيواني (150 الف $) ،و خسائر قطاع المياه والأراضي( 150 ألف $).



هذا وقد قدرت قيمة الخسائر غير المباشرة على القطاع الزراعي بـ (400 ألف $) والتي تأثرت منها جميع القطاعات الزراعية، حيث تتمثل بعدم مقدرة وصول المزارعين لمنشأتهم وتسويق منتجاتهم.

