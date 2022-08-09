ديوان الفتوى والتشريع يعقد جلسة لمناقشة مشروع قانون حقوق كبار السن

غزة- الرأي:

عقد ديوان الفتوى والتشريع بغزة اليوم الموافق 9/8/2022م جلسة لمناقشة مشروع قانون حقوق كبار السن، وذلك بحضور أ.جمال الخواجة مدير دائرة التشريعات الرئيسية، وأ.مصطفى الدوس من ديوان الفتوى والتشريع، وممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية أ.مصباح العرعير وأ. محمد الحجار وأ.سناء أبو جبة.

وناقش الحضور مشروع القانون المقترح والموجبات التي دعت لإعداد مسودة المشروع والأهداف التي ترغب المؤسسة الحكومية في تحقيقها من حيث تنظيم حقوق المسنين بالإضافة إلى إكرام فئة المسنين، والاعتزاز بدور هذه الفئة الإنساني والحقيقي في بناء النشأ والوطن.

ومن جانبه أوضح أ. الخواجة أن أهم معالم القانون التي تمثلت في تحديد المبادئ التي على أساسها يتم حماية ورعاية كبار السن، وتحديد دور الدولة والأسرة تجاه مسنيها، بالإضافة إلى إنشاء مراكز رعاية خاصة وحكومية لهم، وإنشاء لجنة وطنية لرعاية كبار السن وتشكيل فرق مرشدي حماية المسنين ومنحهم صفة الضبط القضائي.

وأكد الخواجة أنه تم صياغة مشروع القانون وفق أساس الصياغة التشريعية لرفعه للأمانة العامة لمجلس الوزراء لاعتماده، تمهيداً لإحالته للمجلس التشريعي للإقرار.