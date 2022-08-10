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الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بالضفة المحتلة

10 آب / أغسطس 2022 08:34

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بالضفة المحتلة
الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بالضفة المحتلة

الضفة المحتلة- الرأي

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

وقالت مصادر محلية، إن  قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: كرم سامي النعسان (25 عاما)، وأحمد نعمان أبو نعيم (18 عاما)، وفضل حامد أبو عليا (55 عاما)، من قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، ومحمد علي زايد من قرية دير جرير شرق المدينة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا "لم تعرف هويته" عند مدخل قرية عابود شمال غرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية حزيران/ يونيو الماضي، 3124 فلسطينيًا من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

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