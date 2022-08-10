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الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين وأٍسيراً محرراً بالضفة المحتلة

10 آب / أغسطس 2022 08:34

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بالضفة المحتلة
الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بالضفة المحتلة

الضفة المحتلة- الرأي

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثمانية مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وجنين، وبيت لحم

وقالت مصادر محلية، إن  قوات الاحتلال اعتقلت اليوم الاربعاء، الأسير المحرر  فراس احمد حسان (47 عاما)، بعد انزاله من المركبة التي كان يستقلها،  عند مروره على حاجز "الكونتينر" العسكري، شمال شرق بيت لحم، والذي يفصل جنوب الضفة عن وسطها.

 وفي مدينة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم، كلا من: كرم سامي النعسان (25 عاما)، وأحمد نعمان أبو نعيم (18 عاما)، وفضل حامد أبو عليا (55 عاما)، من قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، ومحمد علي زايد من قرية دير جرير شرق المدينة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا "لم تعرف هويته" عند مدخل قرية عابود شمال غرب رام الله.

كما  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مواطنين من بلدة جبع، جنوب جنين، وهما رازي غسان صقر علاونة، وعباس أحمد خليلية من جبع، على حاجز عسكري قرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية حزيران/ يونيو الماضي، 3124 فلسطينيًا من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

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