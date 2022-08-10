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مُديرية داخلية رفح تُصدر أكثر من 5 آلاف مُعاملة خـلال شهر يوليو

10 آب / أغسطس 2022 10:03

مُديرية داخلية رفح تُصدر أكثر من 5 آلاف مُعاملة خـلال شهر يوليو
مُديرية داخلية رفح تُصدر أكثر من 5 آلاف مُعاملة خـلال شهر يوليو

رفح- الرأي

أصدرت مديرية داخلية رفح - الشق المدني- 5 آلاف و204 معاملة للمواطنين خلال يوليو 2022م المنصرم، من ضمنها إنجاز "1333" معاملة مواليد ووفيات في المحافظة.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية رفح أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت "1856" معاملة "هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف وتغيير "438" حالة اجتماعية، واصدار "487" هوية لم شمل جديدة واستقبال "466" طلب لم شمل.

وأشارت الإحصائية إلى أن دائرة الجوازات في المديرية أتمت "395" معاملة تمديد جوازات وملحقاته، بينما أصدرت"13" معاملة ملخص تسجيل سكان.

وبيّن التقرير أنه تم اصدار "250" معاملة تدقيق أحوال مدنية، فيما أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديرية "26" معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها، والتفتيش عليها وإصدار "240" شهادة حُسن سير وسلوك

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