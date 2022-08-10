استشهاد مواطن متأثراً بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة

غزة- الرأي

أعلنت مصادر طبية ليلة امس، عن استشهاد المواطن ابراهيم شحدة أبو صلاح، متأثراً بجروحه التي أصيب بها خلال قصف طائرات الاحتلال لمجموعة من المواطنين السبت الماضي في بلدة بيت حانون، جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وقالت الصحة إنه وباستشهاد المواطن أبو صلاح يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع، والذي استمر لثلاثة أيام، إلى 47 شهيداً بينهم عدد من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 360 مصاباً بجروح متفاوتة.

وشن الاحتلال "الإسرائيلي" عدواناً كبيراً على قطاع غزة استمر ثلاثة أيام استشهد على أثره 46 شهيداً منهم 15 طفلاً بالإضافة لـ 360 إصابة.