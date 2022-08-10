العمل تفتح باب التسجيل للشركات لتشغيل أوائل التدريب المهني

غزة- الرأي



أعلنت وزارة العمل عن فتح باب التسجيل لشركات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية للاستفادة من مشروع تشغيل أوائل خريجي التدريب المهني التابعة لوزارة العمل - قطاع غزة " فرصة".



ويهدف المشروع إلى تشغيل أوائل خريجي مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل في مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية وذلك عن طريق دمجهم في شركات القطاع الخاص والمؤسسات الاهلية، على أن يكون مدة العقد ثلاث شهور مدفوعة الأجر.

وبينت الوزارة أن هناك نموذج لتعبئة طلب التسجيل للاستفادة من المشروع عبر رابط الدخول الموحد اضغط هنا.

وأكدت الوزارة أن هناك عدة شروط الاستفادة من مشروع تشغيل أوائل خريجي التدريب المهني، وهي على النحو التالي:



· أن تكون المؤسسة/ المنشأة مرخصة لدى الجهات الرسمية المعنية.

· تقدم المؤسسة بطلب يبين احتياجها الفعلي من خريجي التدريب المهني.

· أن تكون المؤسسة فاعلة وذات سمعة طيبة.

· أن تلتزم المؤسسة بقانون العمل الفلسطيني.

· أن تلتزم بتوفير بيئة عمل مناسبة لكل مستفيد في مجال اختصاصه طوال فترة المشروع.

· قدرتها على توفير فرصة تشغيل وتدريب عملي للمستفيدين.

· أن تلتزم بتوفير معايير السلامة والصحة المهنية للمستفيدين.