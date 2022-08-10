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بلدية عبسان الكبيرة تصدر توضيحاً بخصوص الجرة الفخارية التي عثر عليها

10 آب / أغسطس 2022 11:19

بلدية عبسان تصدر توضيحاً بخصوص الجرة الفخارية التي عثر عليها
بلدية عبسان تصدر توضيحاً بخصوص الجرة الفخارية التي عثر عليها

خان يونس- الرأي
قالت بلدية عبسان الكبيرة إنها تلقت  صباح امس  الثلاثاء  إشارة من المواطنين أثناء حفر بئر صرف صحي في منطقة آل الشواف.


وأفادت أن الفريق توجه فريق من البلدية ممثل برئيس البلدية د. أنور أبو ظريفة ومدير عام الآثار بوزارة السياحة د. جمال أبو ريدة وفريق الوزارة لمعاينة الجرة الفخارية التي تم العثور عليها في بلدة عبسان الكبيرة، وذلك أثناء أعمال الحفر.


 وأوضح أبو ريدة أن ما تم العثور عليه عبارة عن جرة فخارية تعود للعهد الروماني فيها مجموعة من العظام تغطيها طبقة من الرصاص.


وأكد على أن الوزارة قامت بالتحفظ على الجرة ومحتويتها لمزيد من البحث والتحري.


يذكر أن البلدة تعتبر من البلدات القديمة ويوجد فيها أرضية فسيفساء تعود للعصر الروماني. 

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