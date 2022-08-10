القضاء: اللجنة المختصة بإتلاف الملفات القديمة تباشر أعملها

غزة- الرأي

شرعت اللَّجنة المختصة بإتلاف الملفات القديمة والمشكلة من المجلس الأعلى للقضاء بموجب القرار رقم (76/2015)، واستنادًا لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م بإتلاف الملفات القديمة الموجودة في مخازن المحاكم والتي اكتسبت فيها الأحكام الدرجة النهائية ومضت مدة مرور الزمن عليها وفقًا لنصوص القانون.

ومن جهته أكد مدير محكمة صلح غزة القاضي محمد فروانة، أن لجنة الإتلاف الداخلية باشرت العمل بإتلاف القضايا القديمة والأوراق القضائية في المحاكم النظامية، مشيدًا بالدور الفعال الذي يقوم به موظفو المحكمة والعمل تحت الضغط ولساعات طويلة ومتواصلة بما فيها أيام العطل الأسبوعية.

وبدوره أوضح رئيس قلم محكمة صلح غزة أكرم أبو السبح بأن اللجنة باشرت منذ منتصف شهر يوليو المنصرم عملية جرد وحصر لآلاف الملفات القديمة، مبينًا بأنه من المتوقع انتهاء عمل اللجنة ورفع تقرير العمل نهاية شهر أغسطس لرئاسة المجلس.

وقال أبو السبح “إن الملفات القديمة يتم إتلافها كافة والتي مضت عليها مدة طويلة من الزمن، مبينًا بأنها لا وجود ولا منفعة من بقائها أو الاحتفاظ بها نظرًا لتنفيذ هذه الأحكام”.