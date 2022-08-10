سلطة المياه وجودة البيئة تصدر التقرير النصف سنوي لانجازاتها

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء التقرير النصف سنوي لانجازات سلطة المياه وجودة البيئة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر يونيو 2022.



حيث تمثلت أبرز الانجازات التي توزعت على الادارات العامة في سلطة المياه وجودة البيئة كوحدة التخطيط والتوعية ووحدة مصادر المياه وحدة الشؤون التنظيمية والرقابة المائية ووحدة حماية البيئة.



في حين أصدرت وحدة مصادر المياه 241 تقرير فني، بالاضافة الى تنفيذ 140 زيارة ميدانية على عدة آبار مياه ومحطات تحلية، بالاضافة الى انجاز 560 معاملة ترخيص لعدة آبار ومحطات تحلية وشركات حفر، أما على صعيد التقارير الهيدرولوجية فقد تم اصدار 240 تقرير وتنفيذ 140 زيارة لدراسة طلبات ترخيص آبار جديدة وغيرها، وزيارة 575 منشأة لمراقبة شروط الترخيص.



في حين تولت وحدة التخطيط والتوعية مهمة المتابعة والاشراف على حفر وانشاء آبار مياه زراعية بتكلفة 500 ألف دولار، بالاضافة الى احياء عدة مناسبات بيئية ومائية عالمية كما قدّر عدد المستفيدين من المحاضرات التوعوية حوالي 1200 مستفيد، كما تم تنفيذ أكثر من 270 نشاط واجتماع ولقاء اعلامي مختلفة.



كم تم نشر أكثر من 170 خبرا صحفيا على كافة وسائل الاعلام لمختلف الانشطة والانجازات للوحدات العامة في سلطة المياه وجودة البيئة.



في حين أكد التقرير أنه تم عقد أكثر من 200 اجتماع للجان فنية وورش عمل بالاضافة الى عقد أكثر من 100 زيارة تشبيك تعريفية مع كافة المؤسسات المختلفة.



أما على صعيد وحدة الشؤون التنظيمية والرقابة المائية تم تحرير 90 تعهد بحق مواطنين ومتابعة التزامهم بها، بالاضافة الى تجديد 22 طلب تنفيذي لدى محكمة صلح غزة.



بالانتقال لوحدة حماية البيئة تم استقبال 122 طلب للموافقات البيئية، بالاضافة الى انتاج 5 خرائط لتحديد أماكن السباحة GIS، وانشاء 31 خريط أطلس بيئي.



وفي ظل الانجازات المرصودة، قدم رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم جزيل شكره وامتنانه لكافة الطواقم الفنية العاملة على صعيد الوحدات والادارات المختلفة على ما يقدمونه من خدمات للمواطنين وعلى صعيد واقع المياه والبيئة في ظل ظروف العمل الصعبة المحيطة بالطواقم وقلة الامكانيات.