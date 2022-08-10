وزارة الأسرى: الأسرى الإداريون في "عوفر" يتفقون على برنامج تصعيد نضالي

غز- الرأي



قالت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، إن الأسرى الاداريون في سجن عوفر يعتزمون الدخول في سلسلة خطوات وفق برنامج تصعيد نضالي يبدأ بإرجاع وجبات الطعام والدخول في الساعات والأيام القادمة بإضراب مفتوح عن الطعام.



وأضافت، أن الإضراب المفتوح عن الطعام سيبدأ بدخول عشرين أسيراً على رأسهم الأسير الصحفي نضال أبو عكر والذي صدر به أمس قراراً إدارياً لمدة ستة شهور، حيث انه أسير سابق أمضي ما مجموعه 16 عاما داخل سجون الاحتلال، منها 13 عاماً في الاعتقال الإداري، وأفرج عنه قبل 70 يوما وأعيد اعتقاله مجددا، مما دفعه لاتخاذ قرارا الإضراب عن الماء والطعام خلال الأيام القادمة.



وأوضحت الوزارة، أن هذا الإضراب سيتسع وسيضم الاسرى الإداريين من كافة فصائل الحركة الأسيرة، مشيرتاً أن هذه الخطوات تأتي كإنذار أخير ورسالة أخيرة إلى كل الأطراف للضغط على هذا الاحتلال قبل فوات الأوان، وقبل الانفجار الكبير والدخول في اضراب مفتوح عن الطعام.

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ودعت الوزارة أبناء شعبنا وقواه وفصائله الحية ومؤسساته الوطنية لتصعيد المسيرات والفعاليات الشعبية والرسمية المساندة للأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال..