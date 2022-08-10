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من أجل توفير الحماية اللازمة للمرأة وتنفيذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

الشرطة النسائية تنفذ (2612 ) مهمة خلال يونيو الماضي

10 آب / أغسطس 2022 12:36

الشرطة النسائية تنفذ (2612 ) مهمة خلال يونيو الماضي
الشرطة النسائية تنفذ (2612 ) مهمة خلال يونيو الماضي

غزة- الرأي

 أنجزت الشرطة النسائية (2612) مهمة خلال شهر يونيو الماضي تنوعت ما بين استقبال شكاوي وإفادات وقضايا تم تحويلها للنيابة أوحلها ودياً.

وذكرت مدير إدارة الشرطة النسائية عميد دكتور ناريمين عدوان أن ادارتها استقبلت "1139" شكوى وإفادة.

وأوضحت العميد عدوان أن الشرطة النسائية نفذت "141" مهمة تأمين، ،كما ونفذت " 37" مهمة ضم حضانة وإحضار مشروحات ، وقضايا تم تحويلها للنيابة أو حلها ودياً ،وتأمين احتفالات تخرج " 261" . 


كما وشاركت الشرطة النسائية في حل " 257" قضية من قضايا الاعتداء ، قامت بحل " 64 " خلاف ،وشاركت في " 145" مهمة تفتيش وإخلاء ، وحل قضايا ديوان مظالم وجرائم إلكترونية "76" ،بالإضافة الى تنظيم "112" محاضرة أمنية.

وذكرت العميد عدوان أن إدارة الشرطة النسائية تمثل واحدة من الإدارات المركزية بالمديرية العامة للشرطة التي تعنى بالتواصل المباشر مع المواطنين لاسيما فئة النساء والأطفال وتقديم كافة الخدمات التي تساهم في حمايتهن.

وأضافت أنه يلقى على عاتقها تطبيق القانون على المخالفات ومرتكبات الجرائم من النساء مع مراعاة خصوصية المرأة وتفهم احتياجاتها.

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