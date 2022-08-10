المستشفى الأوروبي ينفذ محاضرات تدريبية عملية للتمريض

غزة- الرأي



قالت مشرفة قسم التعليم المستمر أ. رانية بريكة، إن القسم يقوم بتنفيذ محاضرات تدريبية تستهدف الكوادر التمريضية بشكل يومي داخل الأقسام.



وأكدت أ. بريكة ان هذه المحاضرات يتم تنفيذها وفقاً للاحتياجات الخاصة بكل قسم وتتضمن محاور مختلفة في الجانبين النظري والعملي.



وأضافت:" نسعى من خلال المحاضرات إلى تطوير أداء الطواقم التمريضية ورفع جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك ضمن نظام تدريبي موحد تتبناه ادارة التمريض وادارة المستشفى."



وعبّر مدير التمريض د. صالح الهمص عن جزيل شكره لجهود قسم التعليم المستمر وكل القائمين على تنفيذ المحاضرات، مشيراً إلى أن دائرة التمريض حريصة على توفير الدعم اللازم لنجاح تلك النشاطات التي ترقى بالعمل التمريضي.