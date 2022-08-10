مباحث الزيتون تضبط سلاحًا ناريًا استخدم في مناسبة عائلية

غزة- الرأي

ضبطت المباحث العامة "قسم الزيتون بمحافظة غزة"، سلاحاً نارياً خلال واقعة إطلاق نار في مناسبة عائلية، وأوقفت خلاله مطلق النار وصادرت السلاح المستخدم.

وقالت المباحث العامة إن إشارةً وردت إلى القسم تفيد بوجود إطلاق نار من مسدس أثناء حفل زفاف عائلي في منطقة الصبرة.

وأشارت إلى إنها شرعت فور وصولها للمكان بإجراءات البحث والتحري، لافتاً إلى أنه تم تحديد مطلق النار وضبطه، وهو المدعو "محمد. د" (23) عامًا من سكان الزيتون، وضبط قطعة السلاح المستخدمة، وهي من نوع مسدس، وباستجوابه أقر بقيامه بإطلاق عدة طلقات أثناء الحفل.

وأوضحت المباحث أنها دونت أقوال المتهم وصادرت السلاح المستخدم وأحالت ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.