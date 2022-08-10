قسم التدريب بمستشفى الأوروبي يستأنف برنامج الصحة النفسية

غزة- الرأي

استأنف قسم التدريب والتطوير بمستشفى غزة الأوروبي عقد برنامج محاضرات الصحة النفسية بدعم من مؤسسة القلب الكبير Big Heart Foundation.



وكان القسم بدأ في تنفيذ البرنامج نهاية شهر يوليو، وهو برنامج تدريبي إلزامي مدته 5 أيام موزعة على 5 أسابيع ويضم 150 زميل من الكوادر الطبية بالمستشفى (أطباء وتمريض).



ويتلقى المتدربون محاضرات تتضمن معلومات هامة عن المشاكل والأمراض النفسية وكيفية التعامل معها، ومعدة على أيدي كوكبة من المختصين من الإدارة العامة للصحة النفسية بغزة.



ونظراً لظروف العدوان الأخير على قطاع غزة تم تعليق تنفيذ البرنامج، ليتم استئنافه حالياً ليحصل كل متدرب على حقه بالساعات التدريبية المقررة للبرنامج.



ويعتبر هذا البرنامج الزامي للجميع وسيتم تكراره حتى يتم تدريب جميع الاطباء والتمريض.