العدل تشارك في اجتماع الجمعية العمومية لنقابة العاملين في البلديات

غزة- الرأي

أشرفت وزارة العدل على المصادقة على التقريرين المالي والإداري لنقابة العاملين في البلديات وكذلك اختيار مدقق حسابات جديد للنقابة.



جاء ذلك، خلال زيارة الدائرة بالإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة بوزارة العدل لاجتماع الجمعية العمومية لنقابة العاملين في البلديات قام بها ممثل الوزارة أ. محمود أبو كميل المراقب المالي بالدائرة.



وأكد أبو كميل قانونية الاجتماع من خلال تأكده من النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية التمثيلية للنقابة.



ووفق أبو كميل أنه تم مناقشة واعتماد التقرير المالي والإداري لعام 2021 وتعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة التي تجدد مدققها المالي كل عام.



يذكر أن وزارة العدل هي الجهة المخولة بتسجيل النقابات لديها بعد صدور قانون النقابات رقم 2 لعام 2013م حيث انها سجلت حوالي 44 نقابة مهنية وعمالية وحرفية لديها، كما تقوم بالإشراف الإداري والمالي على النقابات.