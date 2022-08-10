"هنية" يوقع مذكرة تنفيذ "ماراثون الحرية" مع المركز الثقافي الماليزي

وقع عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مذكرة التفاهم مع المركز الثقافي الماليزي لتنفيذ ماراثون الحرية بمناسبة ذكرى استقلال ماليزيا، صباح اليوم الأربعاء في مجمع فلسطين الرياضي، بحضور شادي سالم مدير المركز الثقافي الماليزي، ونبيل عواجة مدير عام وحدة الرياضة، وتامر العبسي نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى.

وقدم هنية شكره للمركز الثقافي الماليزي ومؤسسة أحباء غزة ماليزيا على دورهما الرائد في تقديم البرامج التنموية والإغاثية وتشجيع الشباب والمواهب، كما أشاد بالحكومة الماليزية وما تقدمه من دعم ومواقف ثابتة في دعم الشعب الفلسطيني.



وأكد على أهمية دعم القطاع الرياضي والشبابي وتطوير المرافق الرياضية من خلال برامج الدعم الماليزي، وأوضح أن تنظيم الماراثون بشكل سنوي وفي ذكرى استقلال ماليزيا يعزز النشاط الرياضي ويشجع كافة الفئات العمرية على المشاركة وممارسة الرياضة.

من جانبه أشاد شادي سالم مدير المركز الثقافي الماليزي بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وما يقدمه من جهود كبيرة لتطوير الرياضة، وأكد أن ماليزيا لها مواقف مشرفة تجاه القضية الفلسطينية من خلال الدعم المتواصل ورفض التطبيع حتى في الجانب الرياضي، وأبدى جاهزية المركز الثقافي للتعاون في دعم الرياضة الفلسطينية.