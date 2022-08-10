"مُديريات الداخلية" تصدر أكثر من 52 ألف معاملة خلال يوليو

غزة- الرأي

أصدرت مديريات الداخلية الخمس (غزة –الشمال – الوسطى-خانيونس – رفح) بوزارة الداخلية -الشق المدني 52 ألف و151 معاملة للمواطنين وذلك خلال يوليو المُنصرم، شملت إنجاز 10 آلاف و280 معاملة مواليد ووفيات وسجل سكان في المحافظات.

وأوضحت إحصائية صادرة عن مديريات الداخلية أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 20 ألف و206 معاملة هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف، و403 معاملة تصحيح الأحوال المدنية، فيما أتمت دائرة الجوازات 6 آلاف و742 تمديد جوازات وملحقاتها، كما أنجزت دائرة الإقامات 203 معاملة تنوعت بين "بطاقة إقامة – إفادات".

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت 776 معاملة، بالإضافة إلى 9 آلاف و198 معاملات تدقيق أحوال مدنية، فيما أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديريات 549 معاملة تخص الجمعيات وتفتيش كتبة عرائض، وإصدار ألف و807 شهادة حسن سير وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية ألف و987 معاملة.