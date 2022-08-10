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شرطة بلديات الوسطى تضبط فواكه و مواد غذائية فاسدة

10 آب / أغسطس 2022 01:50

شرطة بلديات الوسطى تضبط فواكه و مواد غذائية فاسدة
شرطة بلديات الوسطى تضبط فواكه و مواد غذائية فاسدة

الوسطى- الرأي

ضبطت دائرة شرطة بلديات الوسطى، كميةً من الفواكه والمواد الغذائية الفاسدة خلال جولةٍ تفقدية وتفتيشية مشتركة برفقة مفتشي الصحة في البلدية داخل أسواق المحافظة .

وأوضح العقيد أسعد أبو سويرح مدير دائرة شرطة البلديات في محافظة الوسطى أن دوريةً من شرطة البلديات ضبطت كميةً من العصير الفاسد تقدر بــ 110 عبوة منتهية الصلاحية في أحد المحال التجارية بمنطقة دير البلح

وفي السياق ذاته، أشار العقيد ابو سويرح إلى أن شرطة البلديات ضبطت في سوق النصيرات كميةً تقدر بــ 470 كيلو جرام من الخوخ الفاسد لظهور علامات فساد ظاهري عليه.

ولفت العقيد أبو سويرح إلى أنه تم تحريز الكميات المضبوطة من العصير والفواكه الفاسدة واتلافها في مكب النفايات التابع للبلدية حسب الأصول.

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