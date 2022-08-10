مشروع التسوية بسلطة الأراضي ينشر جدول ادعاءات الملكية الثاني

الوسطى- الرأي



نشرت اللجنة المختصة بمشروع التسوية الشاملة لحقوق الملكية لسكان بلديات شرقي المحافظة الوسطى الجدول رقم (2) لادعاءات الملكية في المناطق المذكورة.



وشمل الجدول الصادر عن مأمور التسوية رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز نحو 55 ادعاء ملكية من مواطنين تقدموا بطلبات تطويب ملكياتهم الخاصة لدى الإدارة العامة لتسجيل الأراضي والعقارات "الطابو" ضمن مشروع التسوية المرحلة الثانية.



ودعا فريق التسوية المواطنين الواقعة أراضيهم من بلدية وادي غزة شمالا حتى بلدية وادي السلقا جنوبًا إلى متابعة ما يصدر عن اللجنة المختصة للاطلاع على ادعاءات الملكية التي تخصهم.



وطالبت اللجنة المختصة من لديه اعتراض على أي ادعاء ملكية وارد في الجدول رقم (2) أن يتقدم باعتراضه حتى تاريخ 25/8/2022 في مكتب التسوية الكائن في مقر بلدية المغازي القديم شرقي الجامع الكبير من الأحد حتى الخميس من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا.



يذكر أن المرحلة الثانية من مشروع التسوية الشاملة لحقوق الملكية بقطاع غزة والتي يستفيد منها المواطنون في دير البلح ووادي السلقا والمغازي والبريج ووادي غزة بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة انطلقت منذ بداية شهر 6 الماضي .



يشار إلى أن الإعلانات الخاصة بأعمال التسوية يتم نشرها على صفحة سلطة الأراضي وصفحات كل من بلديات المحافظة الوسطى وادي غزة والبريج والمغازي ودير البلح ووادي السلقا.