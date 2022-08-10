العدل تترأس لجنة قانونية لإعداد لائحة حفظ وإتلاف الوثائق الرسمية

غزة- الرأي

عقدت اللجنة القانونية الخاصة بإعداد لائحة حفظ وإتلاف الوثائق الرسمية اجتماعها الأول الخاص بدراسة الملاحظات التي تم إرسالها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وترأس وزارة العدل هذه اللجنة المكلفة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبعضوية كل من ديوان الموظفين العام والأمانة العامة لمجلس الوزراء .



وقال رئيس اللجنة ومدير دائرة الشؤون القانونية بالوزارة أ. ماجد أبو ريدة، إن اللجنة اطلعت على تلك الملاحظات وقامت بدراستها والعمل على تجويد اللائحة من خلال هذه الملاحظات بما يخدم هذه اللائحة.



وتهدف اللائحة لتوضيح كيفية حفظ الوثائق الرسمية بما يلبي متطلبات العمل في الدائرة الحكومية وكذلك تنظيم آلية إتلاف الوثائق الرسمية داخل المؤسسة الحكومية وتقسيم الوثائق الرسمية بالإضافة إلى تشكيل لجان لتصنيف الوثائق الرسمية وبيان مهامها وكذلك لجان إتلاف الوثائق.