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بالتعاون مع جمعية دار الكتاب والسنة

التنمية الاجتماعية توزع طروداً غذائية على المتضررين

10 آب / أغسطس 2022 02:21

التنمية الاجتماعية توزع طروداً غذائية على المتضررين
التنمية الاجتماعية توزع طروداً غذائية على المتضررين

غزة- الرأي
وزعت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة رفح،  طروداً غذائية بقيمة 200شيكل على 100 أسرة من أصحاب البيوت المهدومة والمتضررة جراء العدوان الأخير على قطاع غزة ،  وذلك بتموبل من جمعية دار الكتاب والسنة.

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