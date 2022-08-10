التنمية الاجتماعية توزع طروداً غذائية على المتضررين

غزة- الرأي

وزعت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة رفح، طروداً غذائية بقيمة 200شيكل على 100 أسرة من أصحاب البيوت المهدومة والمتضررة جراء العدوان الأخير على قطاع غزة ، وذلك بتموبل من جمعية دار الكتاب والسنة.