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أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم

11 آب / أغسطس 2022 08:18

غزة- الرأي

أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم الخميس:

الثلاثاء خضرة جديد
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