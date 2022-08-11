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إدارة النفايات الصلبة تعقد يوماً ترفيهياً للأطفال في مدينة رفح

11 آب / أغسطس 2022 09:01

إدارة النفايات الصلبة تعقد يوماً ترفيهياً للأطفال في مدينة رفح
إدارة النفايات الصلبة تعقد يوماً ترفيهياً للأطفال في مدينة رفح

رفح- الرأي

عقد فريق التوعية والارشاد في مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظات خان يونس، رفح والوسطى، بالتعاون مع جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل في مدينة رفح، يوم ترفيهي توعوي للأطفال ضمن الأنشطة التوعوية رسائل للحفاظ على بيئة صحية ونظيفة. 

كما تم استخدام  المواد التوعوية الموزودة ضمن أنشطة:

 "مشروع تطوير القدرات في إدارة النفايات الصلبة " في فلسطين – المرحلة الثالثة(CDSWMP-III) المُنفذ من قبل وزارة الحكم المحلي بتمويل الوكالة اليابانية "جايكا". JICA Palestine Office مكتب جايكا فلسطين.

 و"مشروع إدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة – التمويل الاضافي " المُنفذ من قبل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية - Mdlf ، بتمويل البنك الدولي ، الإتحاد الأوروبي ، والوكالة الفرنسية للتنمية .

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