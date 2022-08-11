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الزراعة تتحدث عن خسائر القطاع الزراعي خلال العدوان

11 آب / أغسطس 2022 10:17

غزة- الرأي

قال المتحدث باسم وزارة الزراعة أدهم البسيوني إن خسائر القطاع الزراعي خلال ثلاثة أيام من العدوان على قطاع غزة، بلغت أكثر من مليون دولار من الخسائر المباشرة والغير مباشرة.

وأوضح البسيوني أن قيمة الأضرار المباشرة بلغت 600 ألف دولار على قطاعي الإنتاج النباتي وقطاع الدواجن وكذلك قطاع الابار والمياه الجوفية.

وبين البسيوني أن الأضرار غير المباشرة قدرت بحوالي 400 ألف دولار تمثلت في عدم قدرة الصيادين على دخول البحر خلال العدوان، إضافة الى عدم قدرة كثير من المزارعين على الوصول الى أراضيهم.

وذكر أن الطواقم الفنية التابعة للوزارة لازالت تواصل عملية توثيق هذه الأضرار وجمع البيانات المطلوبة، بالتوازي مع دور الوزارة في التواصل مع المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي من أجل حشد الجهود لإعادة تأهيل ما دمره الاحتلال.

المصدر: إذاعة الأقصى 

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