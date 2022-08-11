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في لمسة وفاء لتضحياتهم

الدعليس يُكرِّم مواطنين هدموا بيوتهم لإنقاذ جيرانهم من تحت الأنقاض برفح

11 آب / أغسطس 2022 10:43

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غزة- الرأي


كرَّم  عصام الدعليس، رئيس متابعة العمل الحكومي، المواطنين الذين هدموا بيوتهم بمحض إرادتهم للمساعدة على إنقاذ جيرانهم من تحت الأنقاض، بعد أن تعرَّضوا لمجزرةٍ بشعة في العدوان الإسرائيلي الأخير بمدينة رفح.


وقدَّم الدعليس الشكر الكبير لتلك العائلات على موقفهم الوطني الكبير في لمسة وفاء لتضحياتهم، إذ قرروا هدم بيوتهم دون تردد من أجل إنقاذ جيرانهم من تحت الأنقاض.
وكرم الدعليس كلاً من المواطن أشرف القيسي والمواطن وسام جودة والمواطنة مروة بارود على موقفهم الوطني النبيل.


وأضاف: إن هذا الموقف يعبر عن أصالة ونخوة المواطن الفلسطيني، الذي ضحى بأعز ما يملك في سبيل جيرانه ووطنه ومقاوميه.


وقال: "إننا أمام هذا الموقف البطولي، نعبر عن عظيم فخرنا واعتزازنا بتضحيات تلك العائلات التي خرجت من رحم المقاومة، والتي ضربت أروع الأمثلة في التكاتف والتعاضد وقت الأزمات".


وشدَّد الدعليس على أن أبناء شعبنا هم الحاضنة الحقيقية للمقاومة، ودائمًا يقدمون أروع الصور والأمثلة على جميع الصُّعد وقت العدوان والأزمات التي يمر بها قطاع غزة.


وأكد أن تلك المواقف البطولية تعبر عن تماسك وقوة الجبهة الداخلية التي يراهن الاحتلال دائمًا على تمزيقها، مؤكدًا أن الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة توفر كلَّ الإمكانات المتاحة لديها لتعزيز الجبهة الداخلية، وجعلها أكثر تماسكًا وقوة في مواجهة العدوان الصهيوني وواعداً إياهم بإعادة بناء بيوتهم كما كانت وافضل .

 

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