"الخدمات الطبية العسكرية" تُقدّم أكثر من 77 ألف خدمة صحية خلال يوليو

غزة- الرأي

قدَّمت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية أكثر من 77 ألف و389 خدمة صحية خلال شهر يوليو الماضي، عبر مستشفياتها وعياداتها ومراكزها المنتشرة في محافظات قطاع غزة.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن إدارة التخطيط وإدارة الموارد البشرية بالمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية أن إجمالي العمليات الجراحية التي أُجريت في مستشفيات وعيادات المديرية بلغت 280 عملية جراحية مختلفة، تنوعت بين صغرى ومتوسطة وكبرى.

وبيَّن التقرير أن أقسام العلاج الطبيعي قدَّمت 7112 جلسة طبية، وقدمت أقسام الأسنان 3496 خدمة، في حين استقبل قسم السمعيات 47 حالة وقدمت عيادة البصريات 1738 خدمة.

وأفاد التقرير بأن دائرة الإسعاف والطوارئ في المديرية قدَّمت 508 خدمة إسعافيه مختلفة، فيما قدمت إدارة المختبرات 28 ألف و363 فحصاً مخبرياً، فيما أصدرت وحدة الضمان الصحي أكثر من 2139 بطاقة ضمان صحي للموظفين.

ولفت إلى إجراء الكوادر التمريضية أكثر من 19 ألف و60 خدمة تمريضية متنوعة، فيما صرفت أقسام الصيدلة في المديرية 10807 وصفة طبية، وتعاملت إدارة الأشعة مع 3512 حالة.

في سياق متصل، قدّمت اللجنة الطبية التابعة للخدمات 390 فحصاً طبياً للمرضى والجرحى، بينما نفذَّت دائرة التنمية البشرية 19 دورات تدريبية مختلفة و18 محاضرة عملية ونظرية.

وأكد مدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية عميد طبيب محمد رمضان صالح أن المديرية تسعى بشكل مستمر إلى تطوير الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الصحية.