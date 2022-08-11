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التنمية الإجتماعية ومركز فلسطين للصدمة ينفذان يوماً ترفيهياً للأطفال

11 آب / أغسطس 2022 11:24

التنمية الإجتماعية ومركز فلسطين للصدمة ينفذان يوماً ترفيهياً للأطفال
التنمية الإجتماعية ومركز فلسطين للصدمة ينفذان يوماً ترفيهياً للأطفال

نفذت وزارة التنمية الاجتماعبية ممثلة في  الإدارة العامة لشؤون الأسرة والمرأة  دائرة المرأة مركز تمكين المرأة والمجتمع جباليا  يوم ترفيهي أيام الفرح.


 بدورها، أوضحت مديرة المركز صابرين أبوعمرة، أن هذا النشاط جاء ضمن مبادرة الإسعاف النفسي الأولي حيث نفذ يوم ترفيهي استهدف الأطفال والسيدات إيمانا من المركز  بضرورة الوقوف الي جانب ابناء مجتمعنا والتخفيف عنهم وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم خاصة لما عانوه بعد العدوان الإسرائيلي.


وتم خلال اليوم تنفيذ العديد من الفقرات وكان هناك تفاعل ومشاركة ايجابية جميلة من قبل الاطفال والسيدات .


وتخلل اللقاء فقرات تنشيطية وترفيهية شيقة ومسابقات وتوزيع هدايا للاطفال المشاركين.

التنمية الإجتماعية ومركز فلسطين للصدمة ينفذان يوماً ترفيهياً للأطفال 297382339_430288979125243_34178150170387496_n 297388374_430288835791924_3812786916751110622_n 298243513_430288909125250_1250593189556196214_n
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