التنمية الإجتماعية ومركز فلسطين للصدمة ينفذان يوماً ترفيهياً للأطفال

نفذت وزارة التنمية الاجتماعبية ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الأسرة والمرأة دائرة المرأة مركز تمكين المرأة والمجتمع جباليا يوم ترفيهي أيام الفرح.



بدورها، أوضحت مديرة المركز صابرين أبوعمرة، أن هذا النشاط جاء ضمن مبادرة الإسعاف النفسي الأولي حيث نفذ يوم ترفيهي استهدف الأطفال والسيدات إيمانا من المركز بضرورة الوقوف الي جانب ابناء مجتمعنا والتخفيف عنهم وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم خاصة لما عانوه بعد العدوان الإسرائيلي.



وتم خلال اليوم تنفيذ العديد من الفقرات وكان هناك تفاعل ومشاركة ايجابية جميلة من قبل الاطفال والسيدات .



وتخلل اللقاء فقرات تنشيطية وترفيهية شيقة ومسابقات وتوزيع هدايا للاطفال المشاركين.