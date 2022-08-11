شؤون المخاتير بالحكم المحلي تتفقد المحاكم الشرعية بالوسطى

الوسطى- الرأي

نفذت دائرة شؤون المخاتير بوزارة الحكم المحلي زيارة ميدانية للمحكمة الشرعية في منطقة الوسطى فرع دير البلح .



وكان في اللقاء المدير العام الشيخ عبدالله ابو دان حيث تم التأكيد على ضرورة الاستعلام عن صلاحية المختار المعتمد لدى وزارة الحكم المحلي عن طريق البرنامج المحوسب والمشترك بين جميع المحاكم الشرعية ووزارة الحكم المحلي.

كما وتم مناقشة عدة قضايا هامة أبرزها صلاحية أختام المخاتير وتفعيل مراقبة توقيعات المخاتير، بما يحقق سير العمل بشكل آمن دون حدوث أي خلل في معاملات المواطنين.

وفي نهاية اللقاء أكد مسئول ملف المخاتير عفيف عروق ضرورة مراقبة الأختام وصلاحيات وشرعية أختام المخاتير ومخالفة القانون المعمول به لدى الدوائر الرسمية.