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الكوادر الهندسية بالصحة ضاعفت جهودها خلال العدوان الأخير

11 آب / أغسطس 2022 12:14

الكوادر الهندسية بالصحة ضاعفت جهودها خلال العدوان الأخير
الكوادر الهندسية بالصحة ضاعفت جهودها خلال العدوان الأخير

غزة- الرأي

ذكرت وزارة الصحة في تقريرها الصادر حول جهودها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، أن الكوادر الصحية الهندسية في مختلف المرافق الصحية في القطاع ضاعفت من جهودها أثناء أيام العدوان الإسرائيلي على القطاع.


وذكر مدير عام الهندسة والصيانة م. مازن العرايشي أن كافة الكوادر الهندسية ضاعفت من جهودها في سبيل الحفاظ على استمرارية عمل المرافق الصحية وخصوصا على صعيد متابعة امدادات الكهرباء للاقسام الحيوية في المستشفيات وكذلك محطات الأكسجين والمياه ومراقبة عمل الأجهزة الطبية.


وتابع المهندس العرايشي أن فترات المتابعة للطواقم الهندسية تواصلت على مدار الساعة ، معبراً عن خالص شكره وتقديره لكافة الكوادر الصحية الهندسية التي أسمهت في تعزيز العمل في المرافق الصحية خلال العدوان، مشيراً إلى أن ذلك يعكس حجم انتماء هذه الكوادر ووفاءها لوطنها وشعبها وقضيتها.

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