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أوقاف غزة والإدارة العامة لشؤون العشائر يبحثان التعاون المشترك

11 آب / أغسطس 2022 12:33

أوقاف غزة والإدارة العامة لشؤون العشائر يبحثان التعاون المشترك
أوقاف غزة والإدارة العامة لشؤون العشائر يبحثان التعاون المشترك

غزة- الرأي


بحث مدير أوقاف غزة م. محمد أبو سعدة سبل التعاون المشترك مع رئيس الإدارة العامة لشؤون العشائر د. علاء الدين العكلوك، وذلك في إطار مناقشة البرامج المشتركة ومتابعة تنفيذها.


بدوره أوضح أبو سعدة أهمية التعاون في متابعة انجاز الأعمال والبرامج المشتركة، والتي تتمثل في تنظيف المقابر وإطلاق الحملات الإعلامية والبرامج الدعوية التي تعالج بعض السلوكيات لدى الفرد والمجتمع، مشيداً بدور العشائر في توعية المواطنين بحرمة المقابر، ونشر المواعظ الإيمانية.


من جانبه أشاد العكلوك بجهود وزارة الأوقاف المبذولة في الحفاظ على الحالة الدينية والارتقاء بالأنشطة الدعوية والتوعوية المختلفة، معرباً عن سعادته بالتعاون المشترك.

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