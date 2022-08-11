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أوقاف الوسطى ولجنة القرآن الكريم بحماس يبحثان التعاون المشترك

11 آب / أغسطس 2022 12:42

أوقاف الوسطى ولجنة القرآن الكريم بحماس يبحثان التعاون المشترك
أوقاف الوسطى ولجنة القرآن الكريم بحماس يبحثان التعاون المشترك

الوسطى- الرأي

بحث رئيس قسم القرآن الكريم بمديرية أوقاف الوسطى أ. محمد الناعوق، مع مسؤول ملف القرآن الكريم في حركة حماس د. أيمن أبو سويرح سبل التعاون المشترك، وذلك في إطار الارتقاء بملف القرآن الكريم، بحضور عدد من مشرفي اللجان في المناطق.


وأكد الناعوق على ضرورة العمل المشترك في ملف القرآن الكريم، والذي يتطلب الشراكة والتعاون لتطوير العمل القائم، وتوحيد البوصلة لزيادة حفظة كتاب الله، وتعليم القرآن الكريم من خلال تنفيذ الدورات والمحاضرات المتعلقة بأحكام التلاوة والتجويد والتفسير.


من جانبه أشاد أبو سويرح بدور وزارة الأوقاف في خدمة القرآن وتخريج مئات الحفظة، معرباً عن سعادته بالتعاون مع الأوقاف في تنفيذ الخطط خلال المرحلة المقبلة.

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