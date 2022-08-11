أوقاف الوسطى تعقد سلسلة محاضرات في الصحة النفسية

الوسطى- الرأي



عقد قسم القرآن الكريم بمديرية أوقاف الوسطى سلسلة محاضرات في الصحة النفسية استهدفت طلاب مراكز التحفيظ في عدد من مساجد المحافظة، بالتعاون مع جمعية الثقافة والفكر الحر، وذلك ضمن فعاليات المخيم القرآني "أهل القرآن جند التحرير".



بدوره أوضح رئيس القسم أ. عبد السلام فتيحة أهمية المحاضرات، التي تأتى ضمن خطة المخيم التربوية، منوهاً بأن المحاضرات قدمت معلومات مهمة تتعلق بالصحة النفسية، مشيراً إلى أن المخيم يشمل أنشطة متنوعة بما فيها الرياضية والترفيهية.



وأشاد بجهود القائمين على المخيم في استثمار الاجازة الصيفية من أجل خدمة القرآن الكريم وأهله، سائلاً الله تعالى أن يكون في ميزان حسناتهم.