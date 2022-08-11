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الصحة: إجراء 129 عملية جراحية طارئة خلال العدوان

11 آب / أغسطس 2022 12:53

الصحة: إجراء 129 عملية جراحية طارئة خلال العدوان
الصحة: إجراء 129 عملية جراحية طارئة خلال العدوان

غزة- الرأي

ذكرت وزارة الصحة في تقريرها الصادر حول جهودها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، أن الكوادر الجراحية في مختلف مستشفيات القطاع أجرت نحو 129 عملية طارئة أثناء أيام العدوان الإسرائيلي على القطاع باختصاصات مختلفة أهمها العظام والكسور المعقدة والاوعية الدموية والأعصاب.

وعبر د. زقوت عن خالص شكره وتقديره لكافة الكوادر الصحية التي شاركت في تطبيب جرحى العدوان والمرضى وإنقاذ الحالات خلال العدوان، وقدمت نموذجا من التفاني والعمل مشيراً إلى أن ذلك يعكس حجم انتماء هذه الكوادر ووفاءها لوطنها وشعبها وقضيتها.

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