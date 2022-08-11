التعليم تُكرّم المعلمين الفائزين بجائزة "المعلم الفلسطيني المبدع "

غزة- الرأي

كرّمت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة 12 معلماً ومعلمة فازوا بجائزة المعلم الفلسطيني المبدع في نسختها الأولى 2022، والتي أطلقتها الوزارة لتشجيع التميز والإبداع التربوي في المدارس، حيث تم منح الفائزين مكافآت مالية وشهادات ودرع التميز.

والمعلمون المكرمون هم: أسماء مصطفى، تمارا أبو عفش، رنا زيادة، زياد أبو شرخ، علا أبو رحمة، مايسة حلس، مي الديني، نسرين قزعاط، نهى حسان، وفاء اللوح، وفاء حجازي، يوسف الفرع.

وشارك في الحفل وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت، والوكيل المساعد للتعليم العالي د. إبراهيم القدرة، ومدير عام الإشراف والتأهيل التربوي د. محمود مطر، وعدد من المدراء العامين ومديري التعليم ونوابهم، والمشرفين والمسؤولين التربويين.

وقدّم ثابت أجمل التهاني للفائزين، لافتاً إلى أن لهم إنجازات مميزة في الميدان التربوي، وتكريمهم يتم من خلال المكافآت المالية ونشر صورهم وسيرهم على مدخل الوزارة ومنصاتها الإعلامية، وكتيب خاص.

وأوضح أن جائزة المعلم المبدع ستكون سنوية وسيرصد لها موازنة ضمن نهج تشجيع كل المتميزين والمبدعين الذين يقدمون الفائدة والخدمة لطلبتنا ويعملون على رقي العملية التعليمية من جميع جوانبها.

وقدّم ثابت الشكر والتقدير لجميع المعلمين والمعلمات في فلسطين وقطاع غزة، موضحاً أنهم يثبتون للعالم تفوقهم وتقدمهم بالرغم من الظروف الصعبة.

بدوره أوضح مطر أن جائزة المعلم الفلسطيني المبدع تمت وفق معايير ومراحل متعددة منها المقابلات والنزول للميدان للتقييم، لافتاً إلى أن الجائزة أحدثت تفاعلاً كبيراً في الميدان التربوي.

من جهتها، ألقت المعلمة نهى حسان كلمة باسم الفائزين حيث قالت: "نقدم الشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم العالي على رعايتها واهتمامها بالمعلمين المبدعين، كما نشكر الوزارة على سعيها المستمر لإحداث المزيد من التطوير للعملية التربوية وخدمة أبناء شعبنا.

وفي نهاية الحفل جرى تكريم المعلمين الفائزين و20 معلماً ومعلمة تأهلوا للمنافسة النهائية للمسابقة، وكما تم تكريم واللجان المشاركة في التحكيم، وبعدها تم افتتاح جدارية الإبداع والتميز في مدخل الوزارة والتي تضم صور المعلمين الفائزين ونبذة مختصرة عن سيرهم.