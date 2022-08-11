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خلال زيارة تفقدية لنيابة الشمال الجزئية..

النائب العام يتفقد النيابات بهدف تعزيز جودة الخدمة القضائية

11 آب / أغسطس 2022 01:07

النائب العام يتفقد النيابات بهدف تعزيز جودة الخدمة القضائية
النائب العام يتفقد النيابات بهدف تعزيز جودة الخدمة القضائية

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار د. محمد النحال، خلال زيارته التفقدية لنيابة الشمال الجزئية، أن الهدف من هذه الزيارات التفقدية يأتي في إطار تعزيز جودة الخدمات القضائية التي تقدمها النيابة العامة للمواطنين، والاطمئنان على حُسن سير إجراءات التحقيق، وديمومة عملية التطوير الفني والإداري، وكذلك الاطمئنان على سلامة الإجراءات.

وقد رافق النائب العام في الزيارة التفقدية رئيس ديوانه المستشار حسني الهباش، وكان في استقبالهم رئيس نيابة الشمال  الكلية المستشار نبيل حليوة، ومدير نيابة الشمال الجزئية المستشار علاء الجدبة، وأعضاء وموظفي النيابة.

وتأتي هذه الزيارة التفقدية استمراراً للجولات الهادفة للاطمئنان على سلامة الإجراءات القانونية المتخذة من واقع الملف الجزائي، والتأكيد على تعزيز خلق بيئة إيجابية مع المجتمع المحلي والأهلي تُسانِد منظومة العدالة، والعمل على تذليل العقبات والصعوبات أمام المواطنين، وتضافر الجهود لإرساء قواعد العدالة.

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