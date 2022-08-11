العميد شحادة: سنظل الأوفياء لتضحيات شهداء الواجب الوطني

غزة- الرأي

قال مدير إدارة شرطة المرور والنجدة العميد شحادة: "إننا ودعنا أحد ضباط شرطة المرور المخلصين والفاعلين شهيداً خلال تأديته لمهام عمله في حفظ الجبهة الداخلية خلال العدوان ". وأضاف العميد شحادة" أننا لن نتوانى في تضميد جراحات أبناء شعبنا وسنظل الأوفياء لتضحيات شهداء الواجب الوطني، مؤكداً أننا سنمضي قُدماً في الوقوف إلى جانب شعبنا في كل الظروف والمحطات".

جاء ذلك خلال حفلٍ تأبيني نُظّم يوم أمس الأربعاء أمام منزل الشهيد الملازم محمود داوود بحي الدرج وسط مدينة غزة، شارك فيه قيادة شرطة المرور والنجدة ممثلة بالعميد تامر شحادة ونائبه العقيد إبراهيم أبو جياب ومدير مرور غزة العقيد شادي أبو حليمة ومدراء الدوائر ولفيف من الضباط والأفراد وقيادة العمل الوطني والإسلامي.

وأكد العميد شحادة خلال كلمته في الحفل التأبيني أن الشهيد محمود يعتبر من أكثر الأفراد التزاماً وانضباطاً في عمله، وعمل مع إخوانه في حماية الجبهة الداخلية وتسيير أمور أبناء شعبنا في ظل الحروب والأوضاع الصعبة لاسيما جائحة كورونا.

وأشاد العميد شحادة بالموقف الشجاع من والد الشهيد محمود الذي تلقى خبر إصابة نجله ثم استشهاده بأبهى صور الصبر والثبات والاحتساب لله عز وجل.

وأضاف أن محمود بسيرته الطيبة الرائعة الناصعة يُعتبر نموذجاً لوزارة الداخلية وجهاز الشرطة وشرطة المرور، مثمناً جهد الوزارة التي تضم بين أجهزتها رجالا صادقين مخلصين يبذلون الغالي والنفيس من أجل شعبهم ووطنهم.

بدوره شكر والد الشهيد محمود داوود قيادة الشرطة وشرطة المرور على مؤازرتهم في مصابهم ووقوفهم إلى جانب العائلة منذ اللحظة الأولى لإصابة واستشهاد نجله.

داعياً زملاء ورفقاء درب ابنه الشهيد محمود بمواصلة الطريق في فرض الأمن والأمان وحماية شعبنا وممتلكاته من العدوان والخارجين عن القانون.