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وقدمت خدماتها للمواطنين

الصحة: مراكز الرعاية الأولية عملت بكامل طاقتها أثناء العدوان على القطاع

11 آب / أغسطس 2022 01:22

الصحة: مراكز الرعاية الأولية عملت بكامل طاقتها أثناء العدوان على القطاع
الصحة: مراكز الرعاية الأولية عملت بكامل طاقتها أثناء العدوان على القطاع

غزة- الرأي

قال مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة د. ماهر شامية إن كافة مراكز الرعاية الأولية عملت بكامل طاقاتها وقدمت خدماتها المتكاملة للمواطنين والمرضى، إبان أيام العدوان الإسرائيلي الثلاث على قطاع غزة.

ولفت د. شامية إلى أن كافة الكوادر الصحية شاركت بكامل طاقاتها إبان العدوان، وحافظت على تقديم خدمات الطب العام وخدمات الأمراض المزمنة وخدمات التطعيم والفحص للكشف عن كوفيد 19 وغيرها من الخدمات التي تقدمها المراكز الصحية، إلى جانب جهود التثقيف الصحي.

وعبر د. شامية عن خالص شكره وتقديره لكافة الكوادر الصحية التي شاركت في تطبيب جرحى العدوان والمرضى وإنقاذ الحالات خلال العدوان، مشيراً إلى أن ذلك يعكس حجم انتماء هذه الكوادر ووفاءها لوطنها وشعبها وقضيتها.

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