طواقم الصحة تابعت إجراء الفحوصات ضد فيروس كوفيد أثناء العدوان

غزة- الرأي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن جهودها الخاصة بمكافحة فيروس كوفيد 19 لم تتوقف حتى إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتةً أن فرق الطب الوقائي التابعة لها استمرت في جهودها على صعيد إجراء الفحوصات وتطعيم المواطنين استمر على مدار أيام العدوان الثلاث.



وذكر د. أيمن أبو رحمة رئيس قسم الأوبئة في الإدارة العامة للرعاية الأولية أن الفرق الطبية في مراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة أجرت 172 فحصاً طبياً للكشف عن فيروس كوفيد من خلال الفرق الصحية المتواجدة في مراكز الرعاية الأولية التي أقرتها وزارته.



فيما ذكر الحكيم أحمد جنينة من فريق الاستجابة السريع بدائرة طب الوقائي بوزارة الصحة أنه تم تطعيم نحو 78 مواطناً باللقاحات إبان العدوان.



ووفقاً لتصريحات سابقة لمدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة بغزة د. مجدي ضهير، فإن قطاع غزة يعيش خلال الفترة الحالية ذروة الموجة الخامسة من الإصابة بفيروس كورونا، لكن هذه الموجة تتميز بأعراضها الطفيفة والحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفى قليلة جدًا، وعدد الوفيات الذي سجل هو عدد ضئيل جدًا مقارنة بالموجات السابقة”.