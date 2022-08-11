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أوقاف خان يونس تنفذ مبادرة " الخيمة الدعوية “على شاطئ البحر

11 آب / أغسطس 2022 01:40

أوقاف خان يونس تنفذ مبادرة " الخيمة الدعوية “على شاطئ البحر
أوقاف خان يونس تنفذ مبادرة

خان يونس- الرأي


نفذ قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف خان يونس مبادرة "الخيمة الدعوية" على شاطئ البحر في المحافظة، بمشاركة مدير المديرية د. محمد الغلبان ورئيس القسم أ. أيمن النجار ولفيف من الوعاظ والدعاة بالمحافظة.


بدوره أكد الغلبان على أهمية الخيمة الدعوية في تعزيز الوازع الديني وتذكير الناس بفضل صلاة الجماعة وبيان أهميتها، منوهاً بأن المبادرة جاءت للحرص على إقامة الصلاة في جماعة وعدم الانشغال بالسباحة واللهو والجلسات العائلية عن هذه الفريضة العظيمة خاصة وقت الصلاة.


من جهته أشار النجار أن المبادرة لاقت استحسان المصطافين على الشواطئ، مطالبين وزارة الأوقاف بتنفد المبادرة بشكل يومي على الشاطئ، مشيداً بجهود الوعاظ والدعاة المبذولة في إنجاح الأنشطة الدعوية المختلفة.

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