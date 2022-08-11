الإرشاد بأوقاف غزة تنفذ جولات دعوية للإناث بالمحافظة

غزة- الرأي

نفذ قسم الدعوة والإرشاد/اناث بمديرية أوقاف غزة سلسلة جولات دعوية في المحافظة بعنوان "ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"، استهدفت المستشفيات والمتنزهات وشاطئ البحر وعوائل الشهداء، بمشاركة ثلة من الواعظات المتميزات.



بدورها أوضحت رئيس قسم الدعوة والإرشاد بالمديرية أ. تغريد مريش أن الجولات تهدف إلى تعزيز الموضوعات الدينية والالتزام بالصلوات الخمس جماعة في المسجد، والتحلي بالأخلاق والآداب العامة على شواطئ البحار، وتقديم الموعظة لأهالي الشهداء والجرحى خلال العدوان الأخير على غزة.



وفي سياق آخر كرّم القسم المشاركين في سلسلة الدورات العلمية والفقهية، التي نفذها بهدف توعية الناس بالعلوم والمعارف المتعلقة بديننا الإسلامي، مشيدةً بجهود الواعظات والداعيات المبذولة في خدمة الإسلام والمسلمين، سائلة الله تعالى أن يكون في ميزان حسناتهم.