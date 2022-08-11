الحكم المحلي تختتم دورة الكتابة الصحفية لموظفي الهيئات المحلية

غزة- الرأي

اختتمت وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع المكتب الإعلامي الحكومي دورة في الكتابة الصحفية والإعلام الجديد بمشاركة 20 متدرباً للإعلامين العاملين في الهيئات المحلية في قطاع غزة بواقع 10 ساعات تدريبية.

وحاضر في الدورة المدرب د. يحيى عياش والمتخصص في السوشيال ميديا أ.سائد حسونة.

بدورها أكدت أ.تسنيم الزيان مسؤول وحدة العلاقات العامة في وزارة الحكم المحلي على حرص الوزارة على تطوير الكوادر الإعلامية في البلديات وصقل وتطوير أدائهم.

من جهته أكد مدير أ. أشرف حبيب على أهمية عقد تلك الدورات بشكل دوري والاختصاص فيها لتطوير أداء كافة العاملين في الهيئات المحلية وتطوير الكوادر الإعلامية كافة

من جانبه أشار حسونة إلى أهمية الإعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي في توصيل رسالة البلديات والخدمات التي تقدمها للجمهور.

وثمن المشاركون دور وزارة الحكم المحلي على فتح المجال لإعطاء مثل هذه الدورات متمنين المزيد من عقدها في كافة المجالات.

وتسلم المشاركين في مقر المكتب الإعلامي الحكومي شهادات معتمدة من وزارة الحكم المحلي ووزارة الإعلام.