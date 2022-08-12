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مصطفى محمد يسعى للفوز الأول مع نانت ضد ليل فى الدورى الفرنسى

12 آب / أغسطس 2022 10:01

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يسعى النجم المصرى مصطفى محمد إلى تحقيق الفوز الأول مع فريقه نانت ، عندما يستضيف  ضيفه ليل مساء اليوم الجمعة ، فى الجولة الثانية من منافسات الدورى الفرنسى لكرة القدم.

ويحتضن استاد لا بوجوار، ملعب فريق نانت ، مواجهة الفريق ضد ضيفه الثقيل ليل، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدورى الفرنسى ليج 1 للموسم الحالى 2023.  

واستهل فريق نانت مواجهاته بالدوري الفرنسي، بالتعادل السلبي بدون أهداف، أمام مضيفه أنجيه، فيما خطف فريق ليل فوزا كبيرا في مستهل منافساته في الدوري الفرنسي على حساب أوكسير، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد4-1.

و يحتل فريق نانت المركز الثانى عشر فى ترتيب الدوري الفرنسي برصيد نقطة واحدة، فيما يحتل ليل المركز الثالث في الترتيب برصيد 3 نقاط.

وتألق المصرى مصطفى محمد فى تدريبات فريقه الجماعية الختامية استعدادا لمباراة ضيفه ليل أملا في البدء به أساسيا منذ انطلاقة المباراة، حيث شارك مصطفي محمد فى المباراة الأولى بالدقيقة 71 بدلا من زميله إيفان جيسساند بعدما بدأ المصري على مقاعد البدلاء للفريق.

وحقق فريق نانت الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري مصطفى محمد، رقما سلبيا لأول مرة في الدوري الفرنسي بعد تعادله سلبيا مع مضيفه أنجيه باستاد ريموند كوبا بالجولة الأولى من الدوري الفرنسى للموسم الحالى 2023 .

وفشل نانت فى فك عقدة الجولة الافتتاحية، حيث عجز عن الفوز فى آخر 6 مواسم بالجولة الأولى من الدوري الفرنسى، بعدما تعادل في 3 مباريات وخسر 3 مواجهات فى أطول سلسلة له فى مباريات الجولة الأولى.

ومن قبلها خسر نانت لقب كأس السوبر الفرنسي، بعد هزيمته برباعية نظيفة أمام باريس سان جيرمان، الأحد الماضى، بمشاركة مصطفي محمد الذى سجل ظهوره الرسمى الأول بعدما انتقل لصفوفه قادما من جالاتا سراى التركي خلال الميركاتو الجاري.

وتعاقد نانت الفرنسي مع مصطفى محمد بعقد إعارة لمدة موسم واحد مقابل 250 ألف يورو مع شرط أحقية شراء بقيمة 5 ملايين و750 ألف يورو.

وأنهى نانت الموسم الماضي فى الدورى الفرنسي محتلا المركز التاسع برصيد  55 نقطة وهو أعلى رصيد منذ 2003 ، ولكنه فاز بلقب كأس فرنسا الموسم المنتهى.

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