اللجنة المركزية تعقد اجتماعها الدوري وتتخذ عدة قرارات

غزة-الراي

عقدت اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة جلستها رقم (16/2022) بمقرها الدائم بوزارة الحكم المحلي لمناقشة عدة ملفات وإصدار القرارات الخاصة بها.

وترأس اللجنة د.م محمد الكحلوت وبحضور كامل أعضاء اللجنة حيث تم عرض (43) موضوع تضمنت (21) موضوع لمخططات تفصيلية لشوارع وأحياء وشبكات شوارع، وأقرت اللجنة التصديق النهائي على عدد (3) مواضيع وإيداع عدد (11) موضوع وتشكيل لجان فنية لدراسة عدد (4) مواضيع واعتماد عدد (2) موضوع وتأجيل الموضوع الأخير.



الى جانب (9) مواضيع تنظيم،حيث أقرت اللجنة ايداع موقع لعدد (2) موضوع وتجديد رخصة حرفة لعدد (3) مواضيع واستكمال اجراءات لدى البلدية في (3) مواضيع ومنح اذن بناء في الموضوع الأخير، وموضوعان تقسيم أقرت اللجنة ايداع موضوع والتصديق النهائي على الآخر.



كما تم مناقشة 3 مواضيع أنظمة أقرت اللجنة المركزية اعتماد عدد (2) نظام وتحويل النظام الأخير إلى لجنة فنية لزيادة الدراسة،و8 مواضيع متفرقة أقرت اللجنة المركزية إيداع عدد (2) موضوع وتحويل عدد (3) مواضيع للجنة لزيادة الدراسة واعتماد عدد (1) موضوع ودمج عدد (1) موضوع مع نظام الأبنية للعام 2020 وتأجيل الموضوع الأخير.

