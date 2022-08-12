وكالة الرأي الفلسطينية المعتقل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم ال 152 وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على خطيب مسجدك اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعى فى عمليات بحث جوجل وكالة الرأي الفلسطينية سماعات ذكية تساعد على تشخيص 3 حالات شائعة للأذن وكالة الرأي الفلسطينية كيفية شحن Apple Pencil وماذا تفعل إذا لم يتم شحنه وكالة الرأي الفلسطينية لو أم وبتشتغلى.. نصائح نفسية لعدم الشعور بالإرهاق وكالة الرأي الفلسطينية 5 أطعمة يجب إضافتها لنظامك الغذائى بعد الحقن المجهرى وكالة الرأي الفلسطينية 10 نصائح لتربية الأطفال قبل سن المراهقة وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة المركزية تعقد اجتماعها الدوري وتتخذ عدة قرارات وكالة الرأي الفلسطينية قبل انطلاق الدوري الإسباني.. ميسي فى صدارة قائمة الهدافين التاريخيين
أخبار » الأخبار الحكومية

اللجنة المركزية تعقد اجتماعها الدوري وتتخذ عدة قرارات

12 آب / أغسطس 2022 10:14

111
111

غزة-الراي 
عقدت اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة جلستها رقم (16/2022) بمقرها الدائم بوزارة الحكم المحلي لمناقشة عدة ملفات وإصدار القرارات الخاصة بها.
وترأس اللجنة د.م محمد الكحلوت وبحضور كامل أعضاء اللجنة حيث تم عرض (43) موضوع تضمنت (21) موضوع لمخططات تفصيلية لشوارع وأحياء وشبكات شوارع، وأقرت اللجنة التصديق النهائي على عدد (3) مواضيع وإيداع عدد (11) موضوع وتشكيل لجان فنية لدراسة عدد (4) مواضيع واعتماد عدد (2) موضوع وتأجيل الموضوع الأخير.


الى جانب (9) مواضيع تنظيم،حيث أقرت اللجنة ايداع موقع لعدد (2) موضوع وتجديد رخصة حرفة لعدد (3) مواضيع واستكمال اجراءات لدى البلدية في (3) مواضيع ومنح اذن بناء في الموضوع الأخير، وموضوعان  تقسيم أقرت اللجنة ايداع موضوع والتصديق النهائي على الآخر.


كما تم مناقشة 3 مواضيع أنظمة أقرت اللجنة المركزية اعتماد عدد (2) نظام وتحويل النظام الأخير إلى لجنة فنية لزيادة الدراسة،و8 مواضيع متفرقة أقرت اللجنة المركزية إيداع عدد (2) موضوع وتحويل عدد (3) مواضيع للجنة لزيادة الدراسة واعتماد عدد (1) موضوع ودمج عدد (1) موضوع مع نظام الأبنية للعام 2020 وتأجيل الموضوع الأخير.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تستمر في تسجيل الطلبة الجدد

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟